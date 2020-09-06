الشمري: الكاظمي بحاجة لاجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد

2020/09/06 | 12:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ، الاحد، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحاجة لاجراءات سريعة لتنشيط الاقتصاد ، خاصة في الجانب الزراعي الذي يعد موردا مهما للموازنة بعد النفط.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الكاظمي يحتاج الى اجراءات سريعة لما وعد بتنفيذه ، خاصة بالجانب الاقتصادي والاستثماري والمالي عبر تعزيز الا ستثمارات الداخلية وفتح المجال للاستثمارات الخارجية وعبر خطوات تعزز الثقة داخليا وخارجيا بالسوق المحلية “.واضاف الشمري، أن “من هذه الاجراءات تهيئة الاجواء المناسبة امنيا بشكل خاص لدخول واسع للمستثمرين”.وأوضح، ان “استمرار تحقيق الاكتفاء بالمحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية يتطلب البدء بمشاريع كبرى واستصلاح واسع للاراضي لضمان الاستمرارية دون ان تتاثر السوق المحلية باي أزمات”.



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