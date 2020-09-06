أمر ديواني بتشكيل قيادة عمليات “سومر” في ذي قار وميسان والمثنى

2020/09/06 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امرا ديوانيا يقضي بتشكيل قيادة عمليات سومر في محافظات ذي قار وميسان والمثنى.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، فأن نطاق مسؤولية قيادة عمليات سومر يتحدد بمحافظات ذي قار وميسان والمثنى فقط، والتي سيكون مقرها قاعدة الامام علي الجوية في ذي قار، فضلا عن تكليف اللواء الركن عماد مجهول بمهام قائد العمليات.

ووفقا للوثيقة فأن الارتباط الرسمي للقيادة المذكورة انفا سيكون بقيادة القوات البرية من جميع النواحي وتكون كافة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمحافظات المذكورة تحت امرة القيادة اعلاه من ناحية العمليات باستثناء جهاز مكافحة الإرهاب.

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