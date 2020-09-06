وفد كردي الى بغداد قريبا لتثبيت حصة كردستان بموازنة 2021

2020/09/06 | 12:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حكومة منطقة كردستان العراق، اليوم الاحد، عن زيارة مرتقبة لوفد كردي رفيع المستوى الى بغداد، لتثبيت المستحقات المالية في مشروع موازنة عام ٢٠٢١، في...

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