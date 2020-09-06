مسؤول محلي يشكو مظلومية أكبر مدن ديالى بسبب غياب التخصيصات المالية

2020/09/06 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت قائممقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن ما يخصص لها من ميزانية للخدمات لا يزيد عن 1% من حاجتها الفعلية.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قضاء بعقوبة أكبر مناطق ديالى من ناحية الكثافة السكانية ويصل تعداده إلى نحو 400 الف نسمة وهم يشكلون 35% من إجمالي تعداد السكان العام في المحافظة، إلا أنه يعيش واقع خدمي صعب جدا منذ سنوات طويلة".

وأضاف، أن "ما يخصص لبعقوبة من أموال لا يزيد عن 1% من حاجته الفعلية بالإضافة إلى أن توزيع الميزانية والذي حدد معيار الكثافة السكانية لا يجري تطبيقه بشكل منصف ما يحرم المدينة استحقاقاتها المالية ويدفع الى تأخر إنجاز الكثير من الخدمات الاساسية لسنوات طويلة".

وأشار الحيالي إلى أن "قضاء بعقوبة هو واحد من بين أكثر مدن العراق مظلومية ويحتاج إلى تدخل حكومي، لإنصافه وانتشاله من الوضع الخدمي السي من خلال تأمين الأموال اللازمة لإعماره وتأمين الخدمات الاساسية".

ويعد قضاء بعقوبة أكبر مدن ديالى ومركز المحافظة الاقتصادي ويرتبط به إداريا 4 نواحي أبرزها بهرز وبني سعد.

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