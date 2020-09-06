العمليات المشتركة: عمليات حصر السلاح لن تتوقف ولن نقبل بمن يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً عنها

2020/09/06 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد (06 أيلول 2020)، موعداً محتملاً لانطلاق عمليات عسكرية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد أن عمليات حصر السلاح لن تتوقف.

وقال الخفاجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العمليات التي جرت يوم أمس كان مخططاً لها وفق المعلومات الاستخبارية والأمنية، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، حيث قامت العمليات المشتركة بإعداد الخطط من أجل حصر السلاح بيد الدولة".

وبين، أن "العمليات مستمرة ولن تتوقف، وقد يكون التحرك الجديد بعد يومين أو ثلاثة نحو هدف معين واتجاه معين"، مؤكداً أن "العمليات لا تتوقف لحين حصر السلاح بيد الدولة، وعدم إعطاء الفرصة لغير المنضبطين بالتعامل مع الاسلحة وتهديد السلم المجتمعي".

وأضاف: "مع انطلاق العمليات يوم أمس، توقعنا نوعاً من الصعوبة، ولكن فوجئنا بتعاون المواطنين مع القوات الامنية الذي ساعد وسهل الأمر والإبلاغ عن أماكن أكداس العتاد، خصوصاً في محافظة البصرة".

وشدد قائلاً: "في حال وجود أية معارضة في تسليم السلاح، فالقوات الامنية المسلحة قادرة على الوقوف بوجه من يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً عن الدولة".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، أمس السبت (05 أيلول 2020)، نتائج عملية نزع السلاح في محافظة البصرة بعد ساعات على انطلاقها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة)".

وأضافت، أن "المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير / 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)".

وأشار البيان إلى أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق".

ولفت البيان إلى أن "الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العمليات المشتركة: عمليات حصر السلاح لن تتوقف ولن نقبل بمن يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً عنها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العمليات المشتركة: عمليات حصر السلاح لن تتوقف ولن نقبل بمن يحاول ممارسة دور الدولة بدلاً عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).