الحلبوسي في أربيل لبحث ملف الانتخابات المبكرة

2020/09/06 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يزور رئيس البرلمان محمد الحبوسي، اليوم الاحد، مدينة أربيل لبحث ملف الانتخابات المبكرة مع القيادات السياسية الكردية.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ”تقدم” إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيزور أربيل، اليوم، للاجتماع مع القيادات السياسية الكردية هناك”.

وأوضح ان “الحلبوسي سيبحث عدداً من الملفات السياسية من بينها ملف الانتخابات المبكرة والرؤى حول موضوع الدوائر الانتخابية”.

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