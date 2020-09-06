وزير النقل يتعهد بدعم النوارس

2020/09/06 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

تعهد وزير النقل ناصر حسين بندر بدعم فريق الزوراء تحضيرا لمشاركته المحلية والخارجية، جاء ذلك خلال استقباله للهيأة الادارية للنادي، اليوم الاحد، في مقر الوزارة.

وذكر بيان لنادي الزوراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه" تم خلال اللقاء التباحث حول موقف الوزارة من دعم الفريق"، مضيفا ان" وزير النقل ابدى استعداده لدعم الفريق خلال الايام القادمة وتوفير كل متطلبات الاعداد للموسم الكروي الجديد خصوصا وان الفريق تنتظره مشاركة محلية ومهمة خارجية في ملحق دوري ابطال اسيا ".

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