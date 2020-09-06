2020/09/06 | 12:29 - المصدر: عين العراق

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الأحد 6 سبتمبر 2020 | 12:09 مساءً | عدد القراءات : 35

العلاوي تشهد تظاهرة لحملة الشهادات العليا والمطالبة بالتعيين

بغداد/..تظاهر العشرات من حملة الشهادات العليا في العلاوي، اليوم الأحد، وذلك للمطالبة بالتعيين وهي استمرار للاعتصام المستمر منذ يوم الثلاثاء الماضي .

وقال المتظاهرون ان هناك خطوات تصعيدية قادمة في حال عدم تنفيذ مطالبهم .انتهى4

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