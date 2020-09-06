وزير الاوقاف الاردني يحذر من المساس بالعاملين بالمسجد الاقصى

2020/09/06 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/حذر وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردني الدكتور محمد الخلايلة، من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال على موظفي الاوقاف الاسلامية، ومن استدعائهم المستمر للتحقيق، ومن ثم اعتقالهم او ابعادهم عن مواقع عملهم في المسجد.وقال الخلايلة في بيان صحفي اليوم :" ان جميع العاملين في دائرة اوقاف القدس وحراس المسجد الاقصى المبارك ومجلس اوقاف القدس، يتبعون ادارياً لوزارة الاوقاف الاردنية، و ان دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لادارة شؤون المسجد الاقصى المبارك".واشار الى :" ان هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة اوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به في حماية وادارة المسجد الاقصى المبارك وعموم اوقاف القدس الشريف، لافتا الى الدعم الكبير الذي يلقاه موظفو اوقاف القدس من الاردن.واشار الوزير الاردني الى :" ان المسجد الاقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما، غير قابل للتقسيم ولا المشاركة، وهو احد اقدس 3 اماكن عند المسلمين، وأن قدسيته نابعة من عقيدة كل مسلم على هذه الارض، والذين يقارب تعدادهم اليوم الفي مليون مسلم، وان حقهم فيه حصري ابدي خالد الى يوم الدين./انتهى

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