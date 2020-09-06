القبض على اربعة ارهابيين وضبط كدس للعتاد في كركوك

2020/09/06 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على اربعة ارهابيين ، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ / ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك .وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الارهابيين الاربعة اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين".واضاف :" تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي ، يحتوي على قذائف هاون واطلاقات اسلحة مختلفة"، مشيرا الى ايداعهم التوقيف ورفع المخلفات الحربية دون حادث "./انتهى3

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