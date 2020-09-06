ديالى تسجل 91 اصابة جديدة بكورونا و 4 حالات وفاة

2020/09/06 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى 91 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 101 حالة شفاء و 4 حالات وفاة ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجمل عدد الاصابات في المحافظة بلغ / 7471 / اصابة مؤكدة ، مقابل / 6814 / حالة شفاء ، في حين بلغ عدد المتوفين منذ تسجيل اول اصابة بمرض كورونا في اذار الماضي / 181 / " ./انتهى

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