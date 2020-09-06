مطار السليمانية: حركة المسافرين تراجعت بسبب قرارات تركيا

2020/09/06 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ السليمانية..أكد مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله، الاحد، أن حركة السفر تراجعت بنسبة كبيرة جدا بسبب كورونا وبسبب الاجراءات التركية على العراق.وقال عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حركة المسافرين تراجعت رغم ان المطار استئناف حركات السفر منذ بداية الشهر الماضي بشكل طبيعي”.وأضاف أن “الخطوط الشغالة حتى الان هي الايرانية والقطرية فلا دبي وليست بالشكل المطلوب والخطوط الجوية التركية ايضا متوقفة وغيرها بسبب قرار تركيا تعليق الرحلات الى العراق الى 1/10 وهذا اثر سلبا على حركة السفر”.وأشار عبد الله إلى أن “الاجراءات الوقائية قائمة على قدم وساق ، ولكن الحركة تاثرت بسبب كورونا وبسبب اجراءات تركيا”.



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