بالفيديو.. تعيينات الكهرباء بـ{30 ورقة}؟ .. شاهد حقيقة الامر

2020/09/06 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، حقيقة ما يقال بشان دفع 3000 دولار امريكي من قبل مواطنين لاشخاص متنفذين في الوزراء لغرض التعيين.شارك إذا أردت

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