صحة البصرة ترد على أنباء عدم حاجتها لأصحاب الأجور في 30 ألف درجة وظيفية

2020/09/06 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ادعاء مفاده توجيه كتاب من دائرة صحة البصرة يشير الى عدم الحاجة للعاملين بصفة ( اجر يومي ) ضمن الـ (30) الف درجة وظيفية ، ومن هنا نود ان نوضح ما يلي اصل الكتاب الرسمي الموجه الى محافظة البصرة / مكتب المحافظ بتاريخ 1/9/2020 من قبل الدائرة والذي فسر بصورة خاطئة جاء رد على ارسال كتاب من محافظة ضمن الامر الامر الإداري 3134 في 2272020 بتنسيب اعداد إضافية من العاملين بصفة ( اجر يومي ) ضمن الـ (30) الف درجة وظيفية ونقلهم من دوائر أخرى الى دائرة صحة البصرة وعليه جاء كتابنا الذي اكد عدم الحاجة الى اعداد إضافية من العاملين والاكتفاء بمن تم تنسيبهم سابقا ، بذلك تدعو دائرة صحة البصرة مواقع التواصل الاجتماعي الى التحقق من المعلومة من خلال مصدرها الرسمي .

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