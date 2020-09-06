أميركا تكشف كمية النفط المستورد من العراق خلال شهر آب

2020/09/06 | 12:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، اليوم الأحد، ان صادرات العراق لامريكا بلغت 767 ألف برميل خلال شهر آب الماضي.

وقالت الادارة خلال جدول لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور، والمرتبة الثانية عربيا.

واضافت ان “العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر اب كمية 355 الف برميل، فيما لم يصدر اي كمية من النفط في الاسبوع الثاني، وبلغت الكميات في الاسبوع الثالث 197 الف برميل”، مشيرة الى ان “الاسبوع الرابع شهد تصدير كمية 215 الف برميل”.

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