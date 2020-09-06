البصرة: تفكيك أخطر عصابة خطف وتسليب

2020/09/06 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت قوة من مكافحة إجرام محافظة البصرة، الأحد، عصابة تسليب وخطف في المحافظة وصفت بـ’الأخطر’.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2020)، "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عصابة للتسليب والخطف، حيث تقوم بخطف المواطنين وإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية، تم تشكيل قوة من قسم مكافحة اجرام البصرة للقبض عليهم".

وأضاف، "بعد المتابعة وجمع المعلومات، تم التعرف على مكان تواجد العصابة، وتم نصب كمين محكم في المكان المحدد وإلقاء القبض على متهمين اثنين من أفراد العصابة".

وتابع، "وبعد التعمق بالتحقيق معهما اعترفا على عدة جرائم بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء".

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