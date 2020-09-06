تشكيل لجنة لتعويض ذوي المفقودين والمغيبين من ابناء الانبار (وثيقة)

2020/09/06 | 12:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه محافظ الانبار علي فرحان، بتشكيل لجنة برئاسة قاضي لجنة تعويضات الانبار لإنجاز معاملات تعويض ذوي المفقودين والمغيبين من ابناء المحافظة.

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