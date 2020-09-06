مكافحة اجرام بغداد: القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة خلال 24ساعة الماضية

2020/09/06 | 12:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_بغداد تواصل مفارز مكافحة اجرام بغداد رصد الحالات المشتبه بها والقبض على السراق والحد من ارتكاب الجرائم، حيث تمكنت خلال ال(٢٤) ساعة الماضية من تنفيذ (٢٢) امر قبض قضائي شملت القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجريمة قتل ضمن مكاتب مكافحة اجرام ( بغداد الجديدة والدورة والمدائن ) وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ، وتمكن مكتب مكافحة اجرام الاعظمية من القاء القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع كما تم القاء القبض على سبعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة اجرام ( الشعب وحسينية المعامل والتاجي والكرامة والحبيبية وسرقة سيارات الرصافة والكرادة ) وفق المادة ٤٤٦ ق.ع ، والقاء القبض على ١٠ متهمين لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير و مطلوبين ضمن مكاتب مكافحة اجرام ( الزهور وباب الشيخ وحسينية المعامل وابي غريب والبياع والمنصور والكاظمية والصالحية والمحمودية وحي العامل) ، وفق المواد ٤٤٦ و٤٤٤ و ٢٩٨ و ٢٩٢ ق.ع،كما تم ضبط عجلتين والقبض على حائزيهما لوجود اشارة ضبط على العجلتين ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ و مكتب مكافحة اجرام القدس وفق المادة ٤٤٦ ق.ع.

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