مركز د. حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يدعو لضمان حق التعليم للجميع في مواجهة الكورونا - محسن ابو رمضان

2020/09/06 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية يدعو لضمان حق التعليم للجميع في مواجهة الكورونا .بسبب جائحة الكورونا التي تواجه قطاع غزة .كان من الطبيعي قيام وزارة التربية والتعليم بتأجيل قرار العودة للمدارس وذلك من أجل اتخاذ الأجرائات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس الكورونا لصالح البقاء بالمنازل وتجنب الاختلاط .ومن الطبيعي في هذا الإطار أن يتم استبدال التعليم الوجاهي بالتعليم الإلكتروني أو ع ......





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