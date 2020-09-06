مسرحية حصر السلاح بيد الدولة - جلال الصباغ

2020/09/06 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ نستمع بين الحين والآخر لمطالبات بحصر السلاح بيد الدولة وقد ترتفع حدة هذه المطالبات بحسب الواقع الموضوعي الذي يفرض نفسه على أقطاب العملية السياسية، لتصل كما هي اليوم إلى عمليات أمنية تهدف إلى جمع السلاح "المنفلت" وحصره بيد الدولة.



قبل هذه العملية أطلقت الكثير من العمليات المماثلة كفرض القانون وعمليات تسليم جيش المهدي لاسلحته وغيرها من العمليات التي لا تتجاوز الاستعراضات الإعلامية ......





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