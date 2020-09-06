ذبابة سقراط - حسن مدن

2020/09/06 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لعله أفلاطون هو من وصف أستاذه سقراط بأنه كالذبابة التى تلدغ الخيل فتدفعها إلى الحركة، قائلاً إن حواراته الفلسفية تلدغ البشر وتدفعهم إلى التفكير والتبصر، وهو تعبير أطلقه سلامة موسى على نفسه، حين قال: «إنني العضو المقلق للمجتمع المصري مثل ذبابة سقراط أنبّه الغافلين وأثير الراكدين وأقيم الراكعين الخاضعين».على صلة بهذا قال سلامة موسى عن نفسه أيضاً: «إنني موفق دائماً في كسب الأعداء»، ولا نعلم أفي س ......





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