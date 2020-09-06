المالية النيابية تكشف حقيقة إرسال موازنة العام المقبل إلى البرلمان

2020/09/06 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

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النائب هيثم الجبوري

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، حقيقة إرسال الموازنة العامة للعام المقبل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 6 أيلول 2020، إن "مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة"، مبينا ان "البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي".

وأضاف، أنه "من المفترض أن تجد الحكومة حلولا غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب".

واكد الجبوري، أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أشارت في وقت سابق، إلى أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، موضحة بانها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.

جدير بالذكر وزارة التخطيط أحالت موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم احالتها لمجلس النواب لاقرارها ليتسنى اقرار قانون الاقتراض بهدف اطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، فيما اكدت العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.

ر.إ

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