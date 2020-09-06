بالصور.. خريجو المجموعات الطبية يتظاهرون أمام وزارة الصحة ويحملون أربعة مطالب

2020/09/06 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نظم خريجو كليات الطب، اليوم الأحد (06 أيلول 2020)، تظاهرة أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد، للمطالبة بتعيينهم دون الرجوع إلى الموازنة.

وقال الدكتور محمد محسن عضو ممثلية الاطباء في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مطالب المتظاهرين اليوم أمام وزارة الصحة، تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين الاطباء الخريجين مباشرة، دون الرجوع للموازنة".

وأضاف: "طالبنا أيضاً بإطلاق وثائق التخرج الى خريجي كليات الطب دون قيد أو شرط، وتوفير قانون حماية الاطباء والنهوض بالواقع الصحي للمستشفيات العراقية، وتحويل الإعاشة إلى بدل نقدي".

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