رسالة قوية من سواريز قبل رحيله عن برشلونة

2020/09/06 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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ربما ساعات قليلة تفصل النجم الأوروجواني لويس سواريز عن مغادرة قلعة كامب نو والرحيل نهائيًا عن فريقه برشلونة للانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه ربما لن يرحل دون توجيه رسالة أخيرة.

وكان سواريز قد خرج من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان الذي فتح له الباب أمام الرحيل عن الفريق هذا الصيف، فيما أكدت العديد من التقارير توصله لاتفاق بالفعل مع بطل الدوري الإيطالي للانتقال إليه خلال الساعات القادمة.

وحسب شبكة ESPN الأمريكية، فقد: "تدرب سواريز وزميله أرتورو فيدال، امس السبت، بشكل منفرد، تمهيدًا لرحيلهما عن النادي، فيما نشر سواريز صورة له من المران على حسابه بإنستجرام معلقًا عليها قائلًا: “لن أتوقف أبدًا عن الاستمتاع بشئ أردته دائمًا”، فيما أضاف إلى رسالته وإسمي “دائمًا إيجابي” و”لا شئ يسلبني الأمل”.

وتأتي مغادرة سواريز كإحدى قرارات رونالد كومان في إطار مشروعه لإعادة بناء النادي الكتالوني عقب موسم كارثي عاشه الفريق خسر خلاله جميع البطولات التي شارك فيها، كما شهد الموسم إقصائه بفضيحة من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي عقب خسارته بثمانية أهداف مقابل هدفين.

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