القبض على 21 متهما بقضايا جنائية مختلفة

2020/09/06 | 13:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفذت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية عملية امنية نتج عنها القاء القبض على (٢١) متهما ، بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقت “خبر برس” نسخة منه، ” ان المقبوض عليهم من المطلوبين وفق احكام ومواد جنائية مختلفة ، ومن بينهم (٣) مطلوبين وفق احكام المادة ٤ / ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.

واضاف ” تم تدوين اقوالهم جميعاً واحالتهم الى جهات الطلب “.

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