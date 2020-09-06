طيبب آخر في كربلاء يذهب ضحية كورونا

2020/09/06 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / نعت دائرة صحة كربلاء المقدسة الدكتور عزيز الغانمي ، الذي توفي متأثرا باصابته بفايروس كورونا.واوضحت دائرة الصحة في بيان صحفي :" ان مدير شعبة المراكز الصحية وطب الاسرة في قسم الصحة العامة ، الدكتور عزيز الغانمي ، فارق الحياة اليوم الاحد ، متأثرا باصابته بفايروس كورونا اثناء تأدية واجبه الانساني الوطني ، ليلتحق بركب شهداء خط الصد الاول ".



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