القبض على خمسة مطلوبين بتهم جنائية وارهابية في بعقوبة

2020/09/06 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت قوة امنية القبض على / 5 / مطلوبين في بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوة من قسم مكافحة الجرائم في شرطة ديالى القت القبض على خمسة مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية بتهم جنائية وارهابية ".واضاف :"ان اجراءات قانونية اتخذت بحق المطلوبين الخمسة "./انتهى

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