القبض على( ٢١) مطلوبا بينهم (٣) متهمين بالارهاب في بغداد

2020/09/06 | 13:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفذت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية عملية امنية نتج عنها القاء القبض على (٢١) متهما ، بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه:" ان المقبوض عليهم من المطلوبين وفق احكام ومواد جنائية مختلفة ، ومن بينهم (٣) مطلوبين وفق احكام المادة ٤ / ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".واضاف :" تم تدوين اقوالهم جميعاً واحالتهم الى جهات الطلب "./انتهى3

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