ترحيب رسمي وشعبي بخطوات الكاظمي لضبط السلاح المنفلت

2020/09/06 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

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أيدت الأوساط الرسمية والشعبية العمليات الأمنية في بغداد ومحافظة البصرة ما بات يطلق عليه “السلاح المنفلت”

السلاح المنفلت يشمل سلاح العشائر وشبكات تجارة وترويج الأسلحة وعصابات تهريب النفط والمخدرات والجريمة المنظمة.

مصار مطلعة أكدت أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على مواصلة هذه العمليات، لتشمل أكثر من عشر مدن ومحافظات أخرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم تخصيص مكافآت مالية للإبلاغ عن تلك الجماعات ومخازن السلاح ضمن عمليات تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية.

وأضافت، أن الكاظمي منح القوات المشاركة صلاحيات واسعة من أجل التصدي لحالة ضعف الدولة والقانون في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

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