الحلبوسي سيزور اربيل لبحث ملف الانتخابات المبكرة مع القيادات الكردية

2020/09/06 | 13:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يزور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مدينة أربيل لبحث ملف الانتخابات المبكرة مع القيادات السياسية الكردية.وقال مصدر مقرب من رئيس البرلمان في تصريح صحفي تابعته المستقلةاليوم الاحد ، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سيزور أربيل، اليوم، للاجتماع مع القيادات السياسية الكردية هناك”.وأوضح ان “الحلبوسي سيبحث عدداً من الملفات السياسية من […]

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