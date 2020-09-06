المالكي ’غاضب’: استهداف المرجعية الدينية والكذب عليها ظاهرة مستهجنة!

2020/09/06 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، إن "استهداف المرجعية الدينية والكذب عليها وتشويه مواقفها" ظاهرة مرفوضة.



وذكر المالكي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 أيلول 2020)، ‏إن "استهداف المرجعية الدينية والكذب عليها وتشويه مواقفها، هي ظاهرة مرفوضة ومستهجنة من اي طرف جاءت".

وتابع، "ولان اعداء العراق والمتنكرين لوحدته وسلامة سيادته الوطنيه يشعرون ان المرجعية هي الحصن المنيع والسد الحامي للوحدة والسيادة، فانهم يعملون دوماً على فصل الامة عن قيادتها الحكيمة".

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