محافظ الانبار يشكل لجنة لـ تعويض ذوي المفقودين والمغيبين . وثيقة

2020/09/06 | 13:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وجه محافظ الانبار علي فرحان، بتشكيل لجنة برئاسة قاضي لجنة تعويضات الانبار لإنجاز معاملات تعويض ذوي المفقودين والمغيبين من ابناء المحافظة.

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