المالية النيابية: البرلمان لن يسمح بتجديد الاقتراض

2020/09/06 | 13:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة”، لافتا إلى أن “البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي”.وأضاف الجبوري، أنه “من المفترض أن تجد الحكومة حلولا غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب”، مبينا أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد”.وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما اشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.



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