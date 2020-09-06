الحلبوسي في اربيل لبحث الانتخابات المبكرة

2020/09/06 | 13:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت مصدر مطلع ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيزور اليوم الاحد اربيل للقاء القيادات السياسية لبحث قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية “.

وقال المصدر لـ“خبر برس” ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيزور اربيل اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين بغداد والاقليم والدوائر الانتخابية والانتخابات المبكرة “.

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