2020/09/06 | 13:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغلاق شوارع بمدينة بريطانية

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

170 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت مدينة برمنغهام الانكليزية، الأحد، حادثة طعن تعرض لها عدد من الأشخاص، حيث أعلنت الشرطة عن "واقعة كبيرة" في المدينة.

وذكرت الشرطة في بيان لها اليوم، 6 أيلول 2020، انه لم يتم التمكن - حتى الساعة- من تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم، وذلك بعد حادثة طعن عدد من الأشخاص، حيث تلقت الشرطة بلاغا (عند الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي 23:30 بتوقيت غرينتش) بشأن تعرض شخص للطعن وسط المدينة، قبل أن تبلغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير.

وأضاف البيان ان "الشرطة أكدت انها على علم بوجود عدد من الجرحى، لكننا في الوقت الحالي لسنا في موقع يمكننا من تحديد عددهم أو درجة خطورة إصاباتهم".

وتابع ان جميع أجهزة الطوارئ تعمل بشكل مشترك في الموقع وتضمن حصول الجرحى على الرعاية الطبية.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزة البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا سترات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.

وأفادت شرطة منطقة ميدلاند الغربية، بانه "لا يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل وقد نحتاج لبعض الوقت لنكون في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء، لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث في هذه المرحلة المبكرة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​السلطات تغلق مناطق بمدينة برمنغهام الانكليزية بعد عدة حوادث طعن) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​السلطات تغلق مناطق بمدينة برمنغهام الانكليزية بعد عدة حوادث طعن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).