الحلبوسي يبحث مع السفير الاميركي تعزيز التعاون الاستراتيجي والتنسيق في المجالات كافة

2020/09/06 | 13:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي تلقته “تقدم” ان “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، والتنسيق في المجالات كافة وفقاً للمصالح المتبادلة، كما بحث اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

من جهته، أعرب السفير الأميركي عن “التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق، ودعمه بما يحقق تطلعات شعبه بالرخاء والاستقرار”.

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