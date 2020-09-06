2020/09/06 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/ زار وزير التربية علي حميد مخلف المركز الامتحاني في جامعة الإسراء هذا اليوم للاطمئنان على سير الامتحانات .وذكر مخلف في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، أنه لاحظ ارتياحا كبيرا لدى الطلبة تجاه الامتحانات وأضاف بأن هذه الامتحانات هي تحد كبير أمام الطلبة .من جانبهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يزور موقع امتحانات في جامعة الإسراء للاطمئان على الطلبة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يزور موقع امتحانات في جامعة الإسراء للاطمئان على الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).