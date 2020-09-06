المالية النيابية: لن نسمح بتجديد الاقتراض والموازنة لم تصل للبرلمان حتى الآن

2020/09/06 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة"، لافتا إلى أن "البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي".

وأضاف، أنه "من المفترض أن تجد الحكومة حلولاً غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب"، مبينا أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد".

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت باعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما اشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي، إن "الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".





وأكد جوهان، أن "الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين"، مبينا ان "الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021".

وأفصح جوهان عن ان "وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية".

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