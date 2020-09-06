21 وفاة و574 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في كوردستان

2020/09/06 | 13:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك سجلت معظم الإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية - صورة: كوردستان 24

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