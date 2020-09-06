السفير الأميركي يؤكد حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق

2020/09/06 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، مع السفير الامريكي ماثيو تولر، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحلبوسي استقبل، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر".

واضاف، ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستراتيجي، والتنسيق في المجالات كافة وفقاً للمصالح المتبادلة، فضلا عن عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أعرب السفير الأميركي عن "التزام بلاده وحرصها على توطيد أطر التعاون المشترك مع العراق، ودعمه بما يحقق تطلعات شعبه بالرخاء والاستقرار".

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