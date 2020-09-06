حتى يهود العراق يرفضون العودة..!!

2020/09/06 | 13:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب كانت لمئات العوائل اليهودية أماكن عيش في العراق ، وبخاصة في منطقة الكردة ببغداد ، وفي نينوى ومحافظات عراقية أخرى ، وإستمر هذا الوجود الفاعل حتى الى مرحلة الخمسينات وربما الستينات!! وكانت للكثير من رجالات اليهود وتجارهم أدوار مشهودة في تاريخ العراق، مع كل الاطياف العراقية تشعر بإنتمائها الوطني ، وتضع له […]

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