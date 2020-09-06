2020/09/06 | 13:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور جديد لملف اختفاء الكؤوس والميداليات من الأندية الرياضية، أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، تشكيل لجنة تحقيق داخل اتحاد الكرة للوقوف على ملابسات القضية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية الأحد.

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