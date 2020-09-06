الضيف الدائم يأبى ترك العراق.. ومدن الجنوب تتنفس اعتباراً من الثلاثاء

2020/09/06 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تأبى درجات الحرارة العالية التي دائماً ما تكون قاسية في صيف العراق اللاهب ان تغادر رغم قرب انتهاء الثلث الاول من شهر ايلول.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية ان "درجات الحرارة مستمرة بالارتفاع في عموم المدن ، وتوقعات بانتهاء موجة الرطوبة في الجنوب مؤقتا اعتبارا من يوم الثلاثاء".محمد شارك إذا أردت

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