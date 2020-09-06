بالوثيقة.. الشباب تخاطب خلية الازمة بشأن إنطلاق الانشطة الرياضية

2020/09/06 | 13:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، انها ارسلت كتابا الى رئيس خلية الازمة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بشأن انطلاق الانشطة الشبابية والرياضية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا".وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة، في بيان صحفي ان "الوزارة ارسلت كتابا موقعا من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال معنونا الى وزير الصحة بشأن الموافقة على انطلاق الانشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات ولجميع المحافظات اعتبارا من الاول من شهر ايلول الجاري، مع التاكيد على الالتزام بتعليمات خلية الازمة".واضاف عودة، ان "هذا الاجراء ياتي تزامنا مع انطلاق الانشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والبطولات العربية والاسيوية والدولية، ولاجل فسح المجال امام شبابنا ورياضيينا في الاندية والاتحادات الرياضية وغيرها من العودة الى ممارسة انشطتهم الرياضية في مختلف الالعاب وتاهيلهم لتحقيق افضل النتائج في المشاركات والبطولة المحلية والعربية والدولية".وبين مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة ان "عودة الانشطة الرياضية ستسهم في التأثير ايجابا على الناحية الصحية للشباب والرياضيين، فضلا عن الوقاية من الامراض وتحسين الحالة النفسية والمزاجية والتخلص من نوبات القلق والتوتر والضعط العصبي".علي الربيعي شارك إذا أردت

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