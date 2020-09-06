2020/09/06 | 13:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة داخلية العراق اليوم الاحد ، توضيحا حول دمج قوات حفظ القانون مع شرطة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح لداخلية العراق حول دمج قوات حفظ القانون مع شرطة بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح لداخلية العراق حول دمج قوات حفظ القانون مع شرطة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).