المالية النيابية: الموازنة تصل البرلمان منتصف الشهر الجاري ونحتاج أسبوعين للتصويت عليها

2020/09/06 | 13:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح مقرر اللجنة المالية احمد الصفار، اليوم الأحد (06 أيلول 2020)، وصول موازنة عام 2020 إلى مجلس النواب في منتصف الشهر الحالي، فيما أشار إلى أن البرلمان يحتاج أسبوعين لتمرير الموازنة والتصويت عليها.

وقال الصفار في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2020 وصلت إلى مجلس الوزراء قبل 4 أيام، والمجلس يحتاج أيضا إلى فترة لمناقشتها ومن ثم يصوت عليها، وبعد ذلك، تُرسل إلى مجلس النواب".

ورجح قائلاً: "ربما منتصف الشهر التاسع الجاري تصل الموازنة للبرلمان، وخلال أسبوعين يكمل التصويت عليها، لأن الموازنة لا تتحمل تأخيراً ومختصرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان في تصريح صحفي، إن "الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا ماليا يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".

وأكد جوهان، أن "الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين"، مبينا ان "الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الاحالة على التقاعد، تمت اضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021".

وأفصح جوهان عن ان "وزارتي التخطيط والنفط اضافة الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن ان ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود ارقام نهائية".

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