2020/09/06 | 14:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعتبرت وزارة الداخلية عملية ارتباط قوات حفظ القانون بقيادة شرطة بغداد بانه اجراء إداريا وتنظيميا ، موضحة ان هذه القوات تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثاً في قوى الأمن الداخلي، وانهم أدخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الإنسان .وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، “تداولت بعض مواقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : ارتباط قوات حفظ القانون بقيادة شرطة بغداد اجراء إداري وتنظيمي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : ارتباط قوات حفظ القانون بقيادة شرطة بغداد اجراء إداري وتنظيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).