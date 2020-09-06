بيان من الداخلية حول أسباب إلغاء قيادة القوات

2020/09/06 | 14:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة الداخلية، الأحد، ارتباط قرار إلغاء قيادة قوات حفظ القانون بمخالفات وانتهاكات ارتكبها أفراد في القوة.

وذكرت الوزارة في بيان، 6 أيلول/سبتمبر، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً تربط بين نقل أو دمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد وما ارتكبوه من أخطاء خلال أدائهم الواجبات المناطة بهم".

وأضاف البيان، أن "هذه القوات التي تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثًا في قوى الأمن الداخلي، وأدخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات حسب السياقات الدولية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدروس العملية والنظرية للعمل الشرطوي".

وتابع البيان، أن "بعض الأخطاء التي حصلت سابقًا كانت تصرفات فردية صدرت من بعض الأفراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها، علمًا بأن عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد كان إجراءً إداريًا وتنظيميًا لغرض تثبيت جهة الارتباط الإداري".

ودعا البيان، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على الأحاديث أو المعلومات غير الرسمية".

وألغى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قيادة قوات "حفظ القانون" التي شكلها سلفه عادل عبد المهدي لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ونص كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية، اطع "الترا عراق" على نسخة منه، الخميس 3 أيلول/سبتمبر، على أمر بإلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون ونقل كافة موجداتها ومنتسبيها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد.

كما نص على استحداث أمرية قوات حفظ القانون وبمستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد.

واستندت أوامر وزارة الداخلية، وفق الكتاب، إلى ما جاء بالأمر الديواني رقم 187 المبلغ بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء في 27 آب/أغسطس والأمر الوزاري رقم 334 المبلغ بموجب كتاب مكتب الوزير في 31 آب/أغسطس.

وصدرت أوامر الكاظمي على خلفية تسريب مقطع مصور يظهر عناصر من القوة وهم يحتجزون مراهقًا قرب ساحة التحرير وسط بغداد، ويجبرونه بالضرب على وصف جسد والدته، ويهددون باغتصابها، بينما يقوم أحدهم بحلاقة رأسه بآلة قطع "كتر" وهو عار تمامًا، في مشاهد وصفت بـ"الفضيعة"، وزلزلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثبتت تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية في تموز/يوليو، تورط عناصر من القوة ذاتها في أحداث عنف وقعت ضد المتظاهرين أودت بحياة اثنين منهم قرب ساحة التحرير، في 26 تموز/يوليو.

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