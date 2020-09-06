حوادث طعن بمدينة برمنغهام والشرطة تغلق الطرق الرئيسة

2020/09/06 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل تكرار حوادث الطعن في المملكة المتحدة، أعلنت شرطة مدينة برمنغهام البريطانية إصابة عدد من الأشخاص بعملية طعن أسمتها بالواقعة الكبيرة.

وأكدت شرطة ويست ميدلاندز في بيان وقوع حادثة طعن وسط مدينة برمنغهام، والابلاغ عن عدد من حالات الطعن الأخرى بعد فترة وجيزة من الحادثة الأولى، مبينة أن أفراد خدمات الطوارئ انتشروا في مواقع الحوادث لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأشار البيان إلى أن سلسلة الوقائع التي شهدتها المنطقة متصلة إلا أن الدوافع غير معروفة حتى الآن، فيما أغلقت السلطات جميع الطرق المؤدية إلى المدينة.

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