سلطات السليمانية تمنح رؤساء الوحدات الإدارية والمديرين صلاحيات تحديد نسب دوام الموظفين

2020/09/06 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السلطات المحلية في محافظة السليمانية، تعليمات جديدة بشأن الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمن حدود المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها.

وأشارت وثيقة صادرة عن محافظ السليمانية هفال ابوبكر، الى ان دوام الموظفين سيكون خمسة أيام في الأسبوع، تبدأ من يوم الاحد ولغاية الخميس، مع منح رؤساء الوحدات الادارية، والمديرين العامين، ومديري الدوائر الحكومية، صلاحيات تنظيم نسب دوام الموظفين، وتحديد ساعاته اليومية، حسب حاجة الدوائر ووفق عدد الملاك وبطريقة التناوب، على ان لا يتسبب ذلك بإيقاف عمل تلك الدوائر، وتعطيل المعاملات اليومية للمواطنين، إضافة الى إلزام الدوائر بمراعاة التعليمات الصحية والتدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

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